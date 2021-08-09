Эксперты спрогнозировали рост продаж электромобилей в мире

Мировые продажи электромобилей к 2040 году вырастут с 3 млн до 66 млн. Такие прогнозы опубликовало в понедельник, 9 августа, агентство Bloomberg.

По данным экспертов, через 20 лет на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь 1/3 рынка. Подобное развитие событий возможно благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию соответствующей инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.

Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.

19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России создадут собственную линейку электромобилей. По его словам, речь идет о транспорте, работающем в том числе на водородных топливных элементах.