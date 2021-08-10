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Ученые назвали повышающий риск ранней смерти пульс

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Пульс в состоянии покоя более 75 ударов в минуту в два раза повышает риск преждевременной смерти среди мужчин, следует из результатов исследования шведских ученых, опубликованных в журнале MedicalXpress.

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Специалисты с 1993 года проводили исследование, в котором принимали участие 798 мужчин из шведского города Гетеборг. Участники заполняли анкету, в которой рассказывали о своем образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье. Таким образом, мужчин разделили на четыре группы по частоте сердцебиения — 55 ударов в минуту и меньше, 55–65, 65–75 и более 75 ударов.

Согласно исследованию, большая часть мужчин, пульс которых составлял более 55 ударов, курили, мало двигались и часто были подвержены стрессу. Ученые пришли к выводу, что уровень смертности от различных сердечных заболеваний (ССЗ) в группе участников с пульсом более 75 ударов в минуту был вдвое выше, чем у мужчин с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

Измерение частоты сердечных сокращений проводилось в 2003 и 2014 годах. В ходе исследования за 21 год скончались 119 человек, у 237 развились ССЗ, а у 113 — ишемическая болезнь сердца.

9 августа были опубликованы результаты исследования, согласно которым занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов. Учеными было установлено, что после 12 недель занятий у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизились частота сердечных сокращений и кровяное давление, улучшилось психоэмоциональное состояние.

21 июля сообщалось, что на основании исследований ученых Калифорнийского института кофе является полезным напитком при профилактике аритмии.

Так, каждая дополнительная чашка кофе в течение дня дополнительно снижает риск аритмии на 3%. Это касается таких нарушений сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.

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