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Жителей Курильских островов предупредили о сильном дожде и урагане

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В ближайшие двое суток на Курильских островах ожидается значительное ухудшение погоды. В регионе может выпасть более 50 мм осадков.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, погода испортится днем 10 августа, неблагоприятный прогноз также распространяется на 11 августа. На Курильских островах ожидается очень сильный дождь. Порывы ветра в Южно-Курильске будут достигать 33–35 м/с. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. В Курильском городском округе скорость ветра будет достигать 30 м/с, ожидается выпадение до 49 мм осадков.

В администрации городов направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Местных жителей просят не покидать без острой необходимости территории населенных пунктов, отменить туристические выезды и рыбалку.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле МЧС.

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