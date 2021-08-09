Появилось видео с места взрыва на металлургическом комбинате в Липецке

Появилось видео с Новолипецкого металлургического комбината (входит в группу НЛМК) после хлопка, прозвучавшего ранее в этот день. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Взрыв прогремел в понедельник около 10:00 мск. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 40 кв. м, горела кровля. На опубликованном видео видно, что стены здания оказались частично разрушены.

Вместе с тем представитель НЛМК рассказал журналистам, что временно была приостановлена работа конвертерного цеха № 2.

«Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство»,— заявил он.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Доля Группы НЛМК в российском производстве стали, по данным компании, составляет 21%. Производственные мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира.

Ранее, 29 июля, произошел взрыв на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» под Ростовом-на-Дону. Ранения в результате инцидента получили семь рабочих. Все они попали в реанимацию с серьезными ожогами. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Один рабочий, получивший химические ожоги, скончался в больнице.