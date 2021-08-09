Прямой эфир
Туризм
Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде
Спорт
Тимановская выставила на аукцион eBay свою медаль
Общество
В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Общество
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Спорт
Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство
Мир
Мэр Нагасаки призвал РФ и США сократить ядерные запасы
Общество
Вузам порекомендовали проводить экзамены для вакцинированных студентов отдельно
Происшествия
Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому

Появилось видео с места взрыва на металлургическом комбинате в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео с Новолипецкого металлургического комбината (входит в группу НЛМК) после хлопка, прозвучавшего ранее в этот день. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Взрыв прогремел в понедельник около 10:00 мск. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 40 кв. м, горела кровля. На опубликованном видео видно, что стены здания оказались частично разрушены.

Вместе с тем представитель НЛМК рассказал журналистам, что временно была приостановлена работа конвертерного цеха № 2.

«Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство»,— заявил он.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Доля Группы НЛМК в российском производстве стали, по данным компании, составляет 21%. Производственные мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира.

Ранее, 29 июля, произошел взрыв на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» под Ростовом-на-Дону. Ранения в результате инцидента получили семь рабочих. Все они попали в реанимацию с серьезными ожогами. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Один рабочий, получивший химические ожоги, скончался в больнице.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021