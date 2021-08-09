Томские ученые изучают планктон Байкала с помощью подводной камеры

Ученые Томского госуниверситета проводят тестирование погружаемой голографической камеры в поселке Большие Коты на озере Байкал. Техника разработана в вузе. Полученные данные позволяют впервые исследовать фототропную реакцию планктона в среде обитания, информирует пресс-служба ТГУ.

Камера работает на глубине 5 м и собирает информацию о концентрации, распределении по размерам, скоростям, форме и ориентации каждой частицы. Как отмечает РИА «Томск», создание таких комплексов в рамках идеологии «Цифровой Байкал» позволит улучшить методы мониторинга экологического состояния мелководной зоны озера.

Ранее научно-исследовательская экспедиция стартовала на Байкале. Специалисты определят количество затонувших в озере рыболовных сетей и их влияние на экосистему водоема. Организаторами выступают иркутская экологическая организация «Глубина ответственности» и фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». По итогам проекта будет составлена карта наибольшего скопления затонувших сетей в прибрежной зоне Байкала.