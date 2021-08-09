Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии

Пожар на российском рыболовецком траулере «Таманго» в порту Киркенес на северо-востоке Норвегии был снят на видео. Ролик был опубликован 9 августа.

Пожар на судне было видно с соседнего берега. Над траулером поднялись густые клубы дыма. Судя по снятым кадрам, пламя охватило почти все судно.

На видео также заметна работа пожарных в порту.

Российское промысловое судно загорелось накануне. В служебных помещениях начался пожар, были эвакуированы 22 моряка. Как сообщалось, никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

Ранее, 13 июля, загорелся катер в районе Куприяновского мыса в Охотском море. Судно Lamor 7500 с признаками пожара примерно в 170 м от берега обнаружили рыбаки. На катере находилось два государственных инспектора, один из них погиб, второй пропал.