На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв

Взрыв прогремел на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом 9 августа сообщили в МЧС.

«В 9:59 прошла информация о возгорании, мы выехали на место. В настоящее время пожар локализован. В тушении было задействовано девять автоцистерн, две автолестницы и оперативная группа», — передает сообщение «Пятый канал».

По уточненным данным, площадь возгорания достигла 40 кв. м, горела кровля.

Пострадавших и погибших нет.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Доля Группы НЛМК в российском производстве стали, по данным компании, составляет 21%. Производственные мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира.

В декабре прошлого года на заводе «Либойл» в селе Сенцово Липецкой области произошел взрыв.

На момент прибытия спасательной службы кровля цеха была разрушена, задымление было в цехе ретификации в установке экстракции. Во время пожара пострадали два сотрудника предприятия, у них ожоги средней тяжести.

Пресс-служба ГК «Эфо» сообщила, что возгорание возникло во время планового ремонта оборудования в экстракционном отделении завода.

Прокуратура Липецкого района инициировала проверку. Зампрокурора области Руслан Стрельников внес в адрес территориального управления Ростехнадзора и Госинспекции труда требование о незамедлительной организации внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.