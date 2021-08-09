В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция сборной России по фехтованию по итогам ОИ. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» чемпионы по фехтованию подводят итоги Олимпийских игр.

О победах, соревнованиях в условиях пандемии, жизни в Олимпийской деревне и планах на будущее расскажут:

- Ильгар Мамедов, первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион;

- Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве;

- София Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года;

- Ольга Никитина, олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве;

- Дмитрий Глотов, старший тренер сборной России по фехтованию на саблях;

- Дмитрий Шевченко, старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион в командном первенстве.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях по фехтованию разыгрывалось 12 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.