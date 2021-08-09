Россияне стали экономить на ритуальных услугах

Россияне стали экономить на дополнительных и мемориальных услугах при заказах в ритуальных агентствах, особенно в регионах. Об этом 9 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование Росстата.

По данным ведомства, объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии этого года составил 36,9 млрд рублей, показатель вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд рублей. При этом в январе—июне 2021 года количество смертей составило 1,1 млн, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин отметил, что россияне стали чаще заказывать кремацию. Число таких процедур выросло, а они на 40% дешевле обычного захоронения.

Ранее, в марте, директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал, что через полтора года появится единая база столичных захоронений и свободных участков, войти в которую можно будет с портала mos.ru. К тому времени, по словам Екимова, уже было оцифровано около 7 млн данных обо всех захороненных на московских кладбищах.