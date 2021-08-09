Аналитик рассказала о пользе перезагрузки смартфона

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, когда лучше перезагрузить смартфон.

Специалист пояснила агентству «Прайм» в понедельник, 9 августа, что если смартфон зависает, «тормозит», медленно реагирует на открытие файлов и приложений, то стоит его перезагрузить.

Эксперт обратила внимание на то, что перед перезагрузкой стоит почистить кэш, удалить ненужный софт, проверить приложения, работающие в фоновом режиме, или удалить их. После этих действий скорость работы гаджета обычно увеличивается.

Ильичева также посоветовала раз в неделю или раз в три месяца устраивать профилактику, отключая устройство на пять минут или перезагружая его. Между тем, стоит учитывать, что со временем телефон так или иначе начнет работать медленно. В случае, когда «железо» устарело, перезагрузка не решит проблему, понадобится новый гаджет, отмечает телеканал «360».

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