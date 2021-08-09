Прямой эфир
Туризм
Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде
Происшествия
На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв
Общество
В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Общество
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Происшествия
В Мурманской области спасатели начали поиски пропавшей группы туристов
Мир
Мэр Нагасаки призвал РФ и США сократить ядерные запасы
Общество
Вузам порекомендовали проводить экзамены для вакцинированных студентов отдельно
Происшествия
Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому

Постоялица приюта в Санкт-Петербурге убила его организатора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоялица приюта для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, убила его организатора. В данный момент женщина задержана. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Заключительная цена: как убийца-рецидивист в Хакасии оказался без надзора после освобождения
Почему полиция потеряла злоумышленника из виду после его выхода на свободу всего полгода назад

«В воскресенье вечером в Кировском районе в квартире, где расположен приют, убили мужчину. Предварительно, убитый — организатор заведения, по подозрению в убийстве задержали женщину, которая обратилась в приют за помощью»,— рассказал источник ТАСС.

По его словам, убийство было совершено с помощью колющего предмета в квартире на улице Зины Портновой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Тульской области пенсионер был задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери.

По данным следствия, 8 августа в деревне Панарино 68-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. ​От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована с травмами.

5 августа стало известно об убийстве семьи из пяти человек. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили в доме в Джириме. В совершении преступления подозревают ранее судимого Федора Панова, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших, Мариной Хнычевой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021