Постоялица приюта в Санкт-Петербурге убила его организатора

Постоялица приюта для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, убила его организатора. В данный момент женщина задержана. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в правоохранительных органах.

«В воскресенье вечером в Кировском районе в квартире, где расположен приют, убили мужчину. Предварительно, убитый — организатор заведения, по подозрению в убийстве задержали женщину, которая обратилась в приют за помощью»,— рассказал источник ТАСС.

По его словам, убийство было совершено с помощью колющего предмета в квартире на улице Зины Портновой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Тульской области пенсионер был задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери.

По данным следствия, 8 августа в деревне Панарино 68-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. ​От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована с травмами.

5 августа стало известно об убийстве семьи из пяти человек. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили в доме в Джириме. В совершении преступления подозревают ранее судимого Федора Панова, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших, Мариной Хнычевой.