En+ Group проведет реконструкцию лыжного комплекса в Дивногорске

Компания En+ Group объявила о начале реконструкции лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае в рамках проекта «На лыжи!». Компания намерена модернизировать беговые лыжные трассы и зону старта, возвести новые инфраструктурные объекты и провести комплексное благоустройство территории. Как уточнили в компании, в проект направят около 30 млн рублей инвестиций.

В рамках реконструкции также запланированы расширение трасс длиной 3 и 5 км, организация ограждений и системы навигации. На лыжной трассе протяженностью 1 км уложат асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года, а также создадут систему освещения, подготовительные работы по установке которой уже завершены.

Кроме того, на площадке появится судейский штаб, который будет представлять собой двухэтажное здание, где разместятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, душевые, комнаты хранения инвентаря и судейская. Сдать объект в эксплуатацию запланировали на осенне-зимний период этого года.

«Реконструкция лыжных трасс в Дивногорске пройдет в рамках программы «На лыжи!», цель которой — популяризация спорта в регионах. В прошлом году мы построили новую лыжную базу в Тулуне. В этом году помимо Дивногорска появится лыжная база в Нижнеудинске. Программа работает с 2016 года, модернизация лыжной инфраструктуры — лишь одно из ее направлений», — отметила заместитель гендиректора En+ Group Вера Курочкина.

В текущем году завершился пятый сезон проекта, в течение которого группа регулярно передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортивным школам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. В рамках такой программы ежегодно проводятся одноименное первенство для юных лыжников, спортивные праздники и другие мероприятия. В сезоне-2020/21 в отборочных этапах соревнований поучаствовали более 500 человек.

En+ Group также занимается инвестициями в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями в размере 90 тыс. рублей. Инициатором поддержки массового лыжного спорта является основатель En+ Олег Дерипаска, который сам увлекается лыжами, а с 2016 года поддерживает программу популяризации «На лыжи!».