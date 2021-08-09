Эксперт оценил безопасность ранних арбузов

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, насколько ранние арбузы являются безопасными для здоровья.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 9 августа, специалист отметил, что в этом году лето выдалось для бахчевых идеальным, а из-за жаркой погоды арбузы созрели быстрее. Он уточнил, что после 20 июля на развалах появилась грунтовая ягода.

«В этом году ранние арбузы, которые под пленкой, появились в районе 10–15 июля, а грунтовые — после 20-го. Обычно это происходит немного позже. <…> Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми», — разъяснил Соколов.

5 августа диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах, как правильно выбрать спелый арбуз. Арбуз должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках.

Кроме этого он поделился способом, как определить спелость арбуза при помощи бочки с водой. Для этого арбуз нужно бросить в бочку с водой, спелый должен всплыть.

В тот же день агроном Владимир Викулов назвал признаки нитратов в арбузе. Так, у качественного арбуза будет гладкая поверхность, в противном случае в экземпляре, с большой вероятностью, содержится высокая концентрация нитратов.