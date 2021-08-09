Соседи рассказали о трагедии в деревне в Тульской области

Жителя деревни Панарино Тульской области, застрелившего ребенка и ранившего ее мать, обидели чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый». Об этом 9 августа сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Трагедия произошла накануне вечером. 68-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.

По словам собеседников агентства, стрелявший мужчина страдал от алкоголизма и в день, когда произошла трагедия, его якобы кто-то обидел.

«Вчера вечером ему якобы кто-то сказал, что он толстый и пьяный, он разозлился и взялся за оружие», — сообщил источник, уточнив, что мужчина при задержании практически не держался на ногах от выпитого.

При этом в ведомстве отметили, что стрелял мужчина неприцельно: первый выстрел был вверх, второй — в сторону, но он попал в женщину с ребенком.

Стрелявшего задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Было возбуждено уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30 п. «а» (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее, 23 июля, стало известно, что суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Василия Дунца, который в феврале застрелил девятилетнюю девочку в ходе конфликта с соседями. В региональном управлении Следственного комитета России подчеркнули, что «особая тяжесть преступления, его дерзкий, циничный характер» вызвали широкий резонанс.

Трагедия произошла 17 февраля в Чите. Мужчина, по предварительным данным находящийся в состоянии алкогольного опьянения и разозлившийся из-за шума от ремонтных работ, выстрелил в дверь соседней квартиры, где в это время находилась девочка. Она скончалась на месте от ранения.