Скончался правозащитник Сергей Ковалев

Правозащитник Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил его сын Иван Ковалев на своей странице в Facebook.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа»,— написал он.

Ковалев был российским политическим и общественным деятелем, являлся председателем Правозащитного Центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом).

В 1990 году он баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов РСФСР. Стал членом Верховного Совета РСФСР, председателем парламентского Комитета по правам человека и членом Президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 — избирался в Государственную думу.

Занимал должность уполномоченного по правам человека в РФ, был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ.

Ковалев — автор множества публицистических статей, печатавшихся в российской и зарубежной прессе. Многие опубликованы в его книге «Мир, страна, личность».