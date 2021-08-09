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Собянин назвал число вакцинированных в павильонах «Здоровая Москва»

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Первый компонент прививки от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва» получили более 560 тыс. москвичей. Об этом заявил в понедельник, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что в текущем году павильоны начали работу 11 мая. Однако из-за подъема COVID-19 с 21 июня их временно перепрофилировали в пункты вакцинации.

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«С этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. москвичей. Еще 8 тыс. человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт», — отметил Собянин.

По его словам, сейчас имеющихся мощностей в столице достаточно для продолжения вакцинации без ажиотажа и очередей. В связи с этим с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований. При этом особый акцент сделают на выявление и профилактику осложнений после перенесенного коронавируса.

Так, жителям города, переболевшим COVID-19, рекомендуют пройти пять дополнительных исследований, в том числе биохимический анализ крови и рентгенографию органов грудной клетки.

Вместе с этим вакцинация от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» продолжится.

Павильоны «Здоровая Москва» располагаются более чем в 40 парках столицы. В них также можно получить консультации специалистов, пройти бесплатные медицинские обследования. Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике.

6 августа сообщалось, что два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, первую дозу вакцины уже получили более 39 млн граждан.

Ранее, 5 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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