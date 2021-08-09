Возобновлено движение на участке красной линии метро в Москве

Поезда вновь начали курсировать на участке Сокольнической линии Московского метро от станции «Университет» до «Юго-Западной». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что обе станции будут работать для пассажиров в обычном режиме. Участок линии был закрыт 17 июля для строительства перехода на будущую станцию Большого кольца метро.

Пока составы не будут останавливаться на станции «Проспект Вернадского», которая была закрыта до 23 августа. Там все еще продолжаются строительные работы. Для пассажиров продолжат курсировать бесплатные маршруты автобусов «КМ», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Работы ведутся в круглосуточном режиме, пишет РИАМО. Они предполагают возведение опорных конструкций будущей пересадки, в также стен и лестницы. Эти работы относятся к шумным, а также от них много строительной пыли, поэтому с пассажирами на станции их проводить нельзя.