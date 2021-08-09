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В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявили 22 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (2150), Санкт-Петербурге (1895) и в Московской области (1487).

За это же время от последствий заболевания скончались 769 человек, полностью выздоровели 14 474 человека.

Всего в стране с начала распространения инфекции выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровели 5 769 981 человек.

На прошлой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При этом 7 августа он заявил о том, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации.

По данным на 6 августа два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян. Как уточняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первую дозу вакцины уже получили более 39 млн граждан.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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