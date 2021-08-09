В Красноярске нетрезвый мужчина выкинул из окна укусившую его собаку

Житель Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна четвертого этажа собаку, которая его укусила. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Инцидент произошел в Советском районе краевого центра. В результате собака, принадлежавшая сожительнице мужчины, погибла.

По предварительным данным, у 31-летнего местного жителя в ходе распития алкоголя произошел конфликт с сожительницей, после чего ее собака укусила мужчину. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее, 28 июля, в Оренбургской области суд вынес приговор жителю Октябрьского района, который обвинялся в убийстве собаки. В феврале этого года мужчина выбросил из окна своего дома собаку. Животное упало с высоты второго этажа и скончалось на месте. Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев.