Один человек пострадал в ДТП с семью автомобилями в Новосибирске

Семь автомобилей столкнулись в Новосибирске, в результате чего пострадала девушка. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло ранее в этот день на улице Титова. По данным сайта kp.ru, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen, который, по предварительным данным, был пьян.

В результате аварии травмы получила девушка — водитель автомобиля Toyota Platz. Ее госпитализировали, пишет Life.ru. В результате ДТП движение по улице Титова оказалось заблокировано. На прилегающих улицах образовались пробки.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 9 августа спортивный автомобиль протаранил легковушку на Тверской улице в центре Москвы. Водитель спорткара находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. Водитель второй машины пострадал, ему вызвали скорую помощь.