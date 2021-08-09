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Ученый предсказал превращение коронавируса «еще в одну причину простуды»

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Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер написал в своей статье для журнала Spectator 8 августа, что коронавирус в скором времени превратится еще в одну причину простуды наравне с другими коронавирусами.

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Как пишет профессор, COVID-19 станет другим заболеванием. По его словам, через несколько лет подавляющее большинство инфекций будет протекать бессимптомно или в легкой форме. В конечном счете, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды. Как он отмечает, ссылаясь на различные исследования, симптомы уже становятся более похожими на простуду: штамм «Дельта» обычно проявляется в виде боли в горле и насморка.

Вместе с тем Пол Хантер отметил, что вакцины остановят распространение вируса, однако со временем станут меньше защищать от инфекции. По его мнению, коллективного иммунитета никогда не будет, но ученые найдут баланс между иммунитетом и инфекциями.

Говоря об опасности появления новых штаммов коронавируса, британский ученый выразил мнение, что «Дельта» может стать итоговым вариантом вируса.

Ранее, 4 августа, профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «Дельта» является одним из самых распространенных на сегодняшний день, однако против него эффективна вакцинация.

По его словам, вакцина от нового штамма не может предотвратить заражение на 100%, однако наращивание темпов вакцинации — лучший способ справиться с его быстрым распространением.

1 августа руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте рассказал, что COVID-19 через несколько лет может стать похожим на обычный насморк и, даже имея антитела, люди будут заболевать им в легкой форме.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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