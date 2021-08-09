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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа

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В Москве и Подмосковье в понедельник, 9 августа, ожидается переменная облачность и до +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в регионе прогнозируется от +28 до +30 градусов. В ночь на вторник, 10 августа, температура воздуха может опуститься до +16 градусов.

В Московской области прогнозируется от +26 до +31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ветер будет переменным со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. относительная влажность воздуха составит порядка 60%, пишет агентство городских новостей «Москва».

В столичном регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за жары с 12:00 до 18:00 понедельника, 9 августа.

По прогнозам синоптиков, в регионе продолжит расти атмосферное давление, его фон станет повышенным. Жара и повышенная из-за выпавших накануне дождей влажность, формируют условия погодной гипоксии, для которой характерен недостаток кислорода в воздухе. Специалисты предупреждают, что особенно тяжело такую погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, пишет РИАМО.

Накануне, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «жарковатую» погоду в ближайшие дни. По его словам, температура до четверга будет на четыре-пять градусов выше нормы.

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