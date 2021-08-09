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Смерч разрушил пляж в Новороссийске

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Мощный смерч вышел на берег в Новороссийске и разрушил пляж. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в паблике «Типичный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе села Широкая Балка. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как вихрь уничтожает павильон и шезлонги в пляжной зоне. Кроме того, онразрушил киоск на пляже, сорвав крышу, а также снес катер и навесы.

«Всё закончилось оторванными крышами пляжных кафе, улетевшими окнами и москитными сетками, которые народ снимал со своих машин, подсчитывая убытки», — приводит телеканал «Звезда» слова одного из очевидцев.

Кроме того, в городе из-за непогоды оказались повалены деревья, часть из них заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта, пишет Life.ru.

Как уточняет РЕН ТВ, над морем были видны еще минимум три смерча. То, что на берег вышел только один, авторы ролика назвали «везением». В региональном управлении МЧС заявили, что в результате удара стихии никто не пострадал, пишет сайт kp.ru. Там же предупредили, что в ближайшие трое суток в регионе местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, пишет телеканал «360». На черноморском побережье сохраняется опасность формирования смерчей.

Ранее 8 августа жителей Сочи предупредили о смерчах. Жителям и гостям курорта рекомендовали оставаться в зданиях и избегать линий электропередач. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.

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