СК начал проверку после ДТП с рейсовым автобусом под Саратовом

Следователи организовали проверку посте того, как пассажирский автобус опрокинулся в Саратовской области. В результате аварии пострадали 13 человек. Об этом сообщила в понедельник, 9 августа, пресс-служба регионального управления ведомства.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Ранее в этот день рейсовый автобус опрокинулся в кювет на 620-м км автодороги Р-22 «Каспий» вблизи села Большая Ольшанка. Автобус следовал по маршруту Белгород–Саратов.

По словам начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина, пострадали 13 человек, двое из них были в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось двое водителей и 20 пассажиров.