Прямой эфир
Армия
Военные строители возведут больше полусотни объектов на Курилах
Наука
В России разработали VR-технологию для диагностики психики
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом
Мир
В ЕС надеются на возвращение российских туристов
Мир
МИД Латвии допустил военное столкновение России и НАТО
Наука
Технология производства пептидов для «ЭпиВакКороны» поменяется с 2022 года
Мир
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
Общество
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
Мир
Актриса Джейн Уизерс умерла в возрасте 95 лет

Минимум 12 силовиков погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 12 военнослужащих и жандармов погибли в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Radio Oméga cо ссылкой на источник в структурах безопасности.

Террорист или диссидент: за что в Руанде судят спасителя сотен тутси
В последние годы Пол Русесабаджина жил на Западе и резко критиковал президента Поля Кагаме

Отмечается, что вооруженные люди напали в накануне в северной провинции Суру. В результате инцидента погибли семь военных и пять жандармов.

Также пропали без вести семь бойцов Сил обороны и безопасности Буркина-Фасо (DFS).

Других подробностей об обстоятельствах нападения не приводится.

Ранее, 24 июня, стало известно о массовом убийстве детьми-солдатами в возрасте 12-14 лет в Буркина-Фасо. В результате инцидента 132 человека погибли, еще 40 были ранены. В стране объявлялся трехдневный траур.

В августе 2020 года группа вооруженных лиц напала на рынок на юго-востоке Буркина-Фасо и убила около 20 человек. Многие находившиеся на месте происшествия получили ранения.

С 2015 года Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикалов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021