Минимум 12 силовиков погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо

По меньшей мере 12 военнослужащих и жандармов погибли в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Radio Oméga cо ссылкой на источник в структурах безопасности.

Отмечается, что вооруженные люди напали в накануне в северной провинции Суру. В результате инцидента погибли семь военных и пять жандармов.

Также пропали без вести семь бойцов Сил обороны и безопасности Буркина-Фасо (DFS).

Других подробностей об обстоятельствах нападения не приводится.

Ранее, 24 июня, стало известно о массовом убийстве детьми-солдатами в возрасте 12-14 лет в Буркина-Фасо. В результате инцидента 132 человека погибли, еще 40 были ранены. В стране объявлялся трехдневный траур.

В августе 2020 года группа вооруженных лиц напала на рынок на юго-востоке Буркина-Фасо и убила около 20 человек. Многие находившиеся на месте происшествия получили ранения.

С 2015 года Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикалов.