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Жителям Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

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В Японии объявили эвакуацию из-за тайфуна, передает телеканал «Известия». Смерч «Лупит» приближается к населенным пунктам. Сообщение об эвакуации получили около 139 тыс. жителей Кюсю. В опасности также оказались 13 тыс. японцев в Кагосиме, 6 тыс. человек из Фукуоки и около 2 тыс. в префектуре Оита. В настоящее время тайфун «Лупит» проходит по суше в Макурадзаки. Скорость сопровождающего смерч ветра оценивается в 108 км/ч. В регионе за сутки может выпасть до 300 мм осадков. Жителей предупреждают об угрозе оползней и подтоплений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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