Эксперт рассказал о преимуществах кнопочного телефона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин перечислил преимущества кнопочного телефона.

Как пояснил эксперт агентству «Прайм» в воскресенье, 8 августа, чем «умнее» устройство, тем проще злоумышленникам взломать его и заполучить персональные данные его владельца.

Он пояснил, что граждане «логично идут в сторону снижения технологичности устройств», отдавая предпочтение менее функциональным и иногда нефункциональным гаджетам для повышения собственной информационной безопасности.

Так, с кнопочного телефона невозможно похитить данные о местоположении, а также сообщения, сведения о звонках и фотографии, уточняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, такой аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, а это, в свою очередь, тоже сокращает риски различных утечек, пишет телеканал «360».

Щельцин отметил, что в настоящее время на рынке представлены дешевые и удобные аппараты с надежной батареей и рабочими мессенджерами, а также можно отказаться от соцсетей и интернета, используя только звонки и SMS-авторизации. Это, по словам эксперта, кратно повышает безопасность.

3 августа управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман рассказал, какие темы лучше не обсуждать рядом со смартфоном или во время телефонного разговора. Речь идет о конфиденциальной информации и финансовых вопросах.