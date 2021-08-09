Прямой эфир
Армия
Военные строители возведут больше полусотни объектов на Курилах
Наука
В России разработали VR-технологию для диагностики психики
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом
Мир
В ЕС надеются на возвращение российских туристов
Мир
МИД Латвии допустил военное столкновение России и НАТО
Наука
Технология производства пептидов для «ЭпиВакКороны» поменяется с 2022 года
Мир
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
Общество
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
Мир
Актриса Джейн Уизерс умерла в возрасте 95 лет

Эксперт рассказал о преимуществах кнопочного телефона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин перечислил преимущества кнопочного телефона.

Троянский фон: россиянам угрожает Android-вирус, ворующий банковские пароли
Как распознать заражение смартфона и предотвратить утечку данных

Как пояснил эксперт агентству «Прайм» в воскресенье, 8 августа, чем «умнее» устройство, тем проще злоумышленникам взломать его и заполучить персональные данные его владельца.

Он пояснил, что граждане «логично идут в сторону снижения технологичности устройств», отдавая предпочтение менее функциональным и иногда нефункциональным гаджетам для повышения собственной информационной безопасности.

Так, с кнопочного телефона невозможно похитить данные о местоположении, а также сообщения, сведения о звонках и фотографии, уточняет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, такой аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, а это, в свою очередь, тоже сокращает риски различных утечек, пишет телеканал «360».

Щельцин отметил, что в настоящее время на рынке представлены дешевые и удобные аппараты с надежной батареей и рабочими мессенджерами, а также можно отказаться от соцсетей и интернета, используя только звонки и SMS-авторизации. Это, по словам эксперта, кратно повышает безопасность.

3 августа управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман рассказал, какие темы лучше не обсуждать рядом со смартфоном или во время телефонного разговора. Речь идет о конфиденциальной информации и финансовых вопросах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021