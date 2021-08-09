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Более 290 тыс. жителям Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна

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Более 290 тыс. японцев, проживающих на западе страны, получили предписание эвакуироваться из-за бушующего в регионе тайфуна «Лупит», который может вызвать оползни и наводнение. Об этом сообщил в понедельник, 9 августа, телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций.

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Распоряжения выслали жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Уровень воды в нескольких реках западных префектур превышает допустимый уровень, предусмотренный для предупреждения о наводнениях.

При этом аналогичные предписания японские власти отменили в отношении населения юго-западных районов страны. Однако даже жителям восточных районов страны порекомендовали быть осторожными в связи с возможностью сильных дождей вплоть до вторника.

Также сообщается, что японские авиакомпании отменили 63 рейса на юго-западном направлении из-за тайфуна.

По данным телеканала, скорость ветра в пределах «Лупит» достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с, давление в его центре составляет 985 гектопаскалей. В настоящий момент тайфун перемещается с западной части Японии на северо-восток. Стихия стала причиной затяжных ливней и сильного ветра.

Ожидается, что тайфун пройдет через район Тюгоку, а затем переместится к Японскому морю.

В сентябре прошлого года около 400 тыс. домов в Японии остались без электричества, работа аэропортов оказалась парализована из-за удара мощного тайфуна «Хайшен». По меньшей мере один человек погиб, 70 значались в списке пропавших без вести. Пострадали более сотни человек. Эвакуировались из опасных районов более 1, 5 млн человек.

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