В России разработали VR-технологию для диагностики психики

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали первую в мире трехмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта, основанную на использовании технологии виртуальной реальности.

Система, получившая название «Психодиагностика в VR», способна автоматически, без помощи людей, оценивать психологическое состояние и качество характера тестируемого и на основе полученных данных формировать портрет его личности.

Использовать возможности системы предполагается для подбора персонала с необходимыми личными качествами, а также для диагностики психологического состоянии сотрудников на особо ответственных позициях. Работодатель сможет один раз сформировать профиль «идеального кандидата», и тестирование покажет, насколько каждый претендент соответствует этому образу.

«Мы поставили перед собой задачу сделать инструмент автоматизированной психологической оценки человека и успешно реализовали ее», — рассказал «Известиям» руководитель R&D-центра Института инновационного развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России Сергей Ровнов.

Для работы программы «Психодиагностика в VR» необходимы компьютер и система виртуальной реальности. Стоимость комплекта на рынке – около 120 тыс. рублей. Человек, проходящий испытание, надевает VR-шлем или очки. Тесты показывают, что через 3-4 минуты участник испытания начинает воспринимать видимую реальность как настоящий мир. Пока перед тестируемым разворачивается соответствующий сценарий, система измеряет его физические параметры, по которым можно судить о психологических качествах.

В общей сложности программа оценивает человека по нескольким десяткам категорий, среди которых «уровень самооценки», «эффективность работы», «агрессивность» и другие. Также могут оцениваться реакции в условиях стресса, познавательные способности, определяться психологический тип и личные особенности.

На последнем этапе система в автоматическом режиме формирует заключение с описанием тех сфер психики тестируемого, которые интересуют работодателя, и выводом в процентном отношении, насколько участник соответствует нужному типажу.

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