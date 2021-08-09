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Врач перечислил симптомы легкой формы COVID-19

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Врач-терапевт Георгий Сапего 9 августа назвал симптомы, которые испытывает человек, болеющий коронавирусной инфекцией в легкой форме.

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«Это симптомы обычной простуды: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — отметил он в интервью радио Sputnik .

Сапего подчеркнул, что симптомы тяжелого течения болезни иные, в частности, это одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов. Как правило, по словам терапевта, такая форма заболевания встречается у людей, имеющих проблемы со здоровьем.

«Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни», — пояснил Сапего.

По словам эксперта, вакцинация существенно уменьшает риск развития тяжелой формы инфекции.

Ранее, 8 августа, в интервью радиостанции эксперт рассказала, что самым распространенным поражением после COVID-19 является центральная нервная система, поэтому переболевшему человеку необходимо провести обследование мозга.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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