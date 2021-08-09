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Технология производства пептидов для «ЭпиВакКороны» поменяется с 2022 года

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Синтетические пептиды в «ЭпиВакКороне», которые копируют участки S-белка коронавируса, заменят на биотехнологические, рассказал в интервью «Известиям» руководитель производственной площадки вакцины в Подмосковье, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

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По его словам, сейчас технология производства вакцины абсолютно идентична той, что использовали в «Векторе». Однако с 2022 года пептиды будут получать не синтетическим, а биотехнологическим путем.

«Мы получаем те же самые пептиды новым способом. Природа происхождения пептидов на качество продукта не влияет. Мы это изучили. Они получаются одинаковыми. Есть одна тонкость, ноу-хау «Вектора», которое обеспечивает связь пептидов с белком. Но мы ее также воспроизвели на биотехнологических пептидах. Единственное, как вы можете их отличить — по остаточным примесям», — сказал Петр Родионов.

По его словам, чтобы доказать идентичность пептидов, специалисты компании измеряли их массу, «отрезали» по одной аминокислоте и доказывали, что их последовательность — та же самая.

«Этот способ мы это отработали еще на инсулинах», — добавил Петр Родионов.

На биотех-пептиды «Герофарм» перейдет только в 2022 году, уточнил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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