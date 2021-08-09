Напавший на полицейского у Пентагона ранее преследовал соседей

Журналисты Washington Post выяснили, что на офицера охраны Пентагона напал 27-летний житель штата Джорджия Остин Ланц, который имеет темное прошлое, в частности, весной он преследовал соседскую пару.

По данным издания, в апреле текущего года Ланц оставлял загадочные записки паре, жившей рядом с ним. 23-летние супруги Бренты также рассказали газете, что молодой человек однажды прикрепил большой плакат к дверям их дома, а в другой раз оставил возле входа бутылку с соком и сигарету.

Наконец, Ланц залез в дом к соседям. Он ничего не украл и никому не причинил вреда, но был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал офицеров, за что получил дополнительные обвинения. Впоследствии его отпустили. После этого мужчина прекратил преследование Брентов.

Как пишет газета, молодые люди не знали 27-летнего соседа лично и до сих пор не до конца понимают причину его зацикленности на них.

В заявлении, опубликованном семьей Ланца, его родственники рассказали, что молодой человек страдал от психологических проблем.

3 августа стало известно, что здание Пентагона заблокировано из-за инцидента со стрельбой в транзитном центре. Позже стало известно, что мужчина напал с ножом на офицера ведомства, после чего выхватил у него пистолет, ранил его, а затем застрелился сам.

В тот же день стало известно, что правоохранитель скончался после стрельбы.

В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент терактом. Расследование произошедшего взяло на себя ФБР, мотивы нападающего пока неизвестны.