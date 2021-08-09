Военные строители возведут больше полусотни объектов на Курилах

Российские военные строители возведут 51 объект на Курильских островах, сообщила в воскресенье, 8 августа, газета российских Вооруженных сил «Красная звезда».

«Всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Учтены все особенности местных природных условий. Например, всё, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов», — говорится в газете.

Отмечается, что за последние годы на Курилах уже построили более 25 сооружений разного рода. Так, на островах Итуруп и Кунашир построены семь общежитий для российских военных, еще одно будет готово в текущем году. Новые жилые комплексы полностью благоустроены, в комнатах установлено все необходимое для жизни.

Ранее, 26 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов заявил, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Также глава правительства анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова.

В связи с визитом председателя правительства России на Курилы первый замглавы японского МИДа Такэо Мори вызвал в ведомство российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест. По словам Галузина, Москва считает неприемлемым этот протест Токио. Однако в посольстве Японии в РФ назвали этот протест естественным, так как Токио считает острова своей территорией.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора. Основной проблемой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Японская сторона до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.