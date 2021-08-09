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Военные строители возведут больше полусотни объектов на Курилах

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Российские военные строители возведут 51 объект на Курильских островах, сообщила в воскресенье, 8 августа, газета российских Вооруженных сил «Красная звезда».

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«Всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Учтены все особенности местных природных условий. Например, всё, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов», — говорится в газете.

Отмечается, что за последние годы на Курилах уже построили более 25 сооружений разного рода. Так, на островах Итуруп и Кунашир построены семь общежитий для российских военных, еще одно будет готово в текущем году. Новые жилые комплексы полностью благоустроены, в комнатах установлено все необходимое для жизни.

Ранее, 26 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов заявил, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Также глава правительства анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова.

В связи с визитом председателя правительства России на Курилы первый замглавы японского МИДа Такэо Мори вызвал в ведомство российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест. По словам Галузина, Москва считает неприемлемым этот протест Токио. Однако в посольстве Японии в РФ назвали этот протест естественным, так как Токио считает острова своей территорией.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора. Основной проблемой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Японская сторона до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.

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