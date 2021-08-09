Десять человек погибли в результате взрыва баллона с газом в Пакистане

Десять человек погибли и минимум шестеро получили ранения при взрыве газового баллона в автомобильном фургоне в Пакистане, сообщает в воскресенье, 8 августа, местный телеканал Geo TV.

В настоящее время проводится операция по извлечению других тел из фургона. Автомобиль следовал из Равалпинди в Гуджранвалу.

По предварительным данным властей, фургон был сбит мини-грузовиком, после чего произошел взрыв баллона, размещенного в задней части первой машины.

Спасатели сообщили, что шесть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Их направили во второй по величине город Пакистана Лахор для оказания необходимой помощи.

Ранее, 29 июля, стало известно о том, что сильные ливни в Пакистане привели к затоплению улиц. Погибли по меньшей мере два человека.