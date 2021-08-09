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Появилось видео с места ДТП с четырьмя погибшими в «новой Москве»

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Опубликованы кадры с места аварии, которая произошла 8 августа в «новой Москве» и повлекла за собой смерть четырех человек.

Судя по видео, после столкновения с грузовиком от легковушки осталась лишь груда покореженного металла.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и экстренных служб города.

Спасатели вытаскивают из машины тела людей. Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

Столкновение легкового автомобиля и грузовика на Калужском шоссе в «новой Москве» произошло ранее в воскресенье.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки Kia Rio, который выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

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