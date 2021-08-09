Чешский журналист поделился впечатлением от посещения Дальнего Востока

Чешский журналист Мирослав Ружичка в своей колонке на портале Reflex поделился впечатлениями от своего путешествия по Дальнему Востоку, которое длилось почти месяц.

Ружичка рассказал, что сначала провел несколько дней на Байкале, а затем полетел в Петропавловск-Камчатский. Оттуда после недельного отдыха он отправился в двухнедельный тур по полуострову с проводником. Экспедицию он совершил на грузовике ЗИЛ.

По словам журналиста, он принял участие в морской прогулке по Авачинскому заливу, где обитает около 30 видов рыб, морских львов, тюленей и дельфинов с косатками. Путешественник полюбовался природой, а затем порыбачил.

«Приманкой стали куски осьминога. Первый улов не заставил себя ждать. Нам попались великолепные разноцветные рыбы», — написал автор, отметив, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.

Как отметил Ружичка, во время окончания речной прогулки он «полюбовался прекрасным видом на Петропавловск, расположенный у подножий огромных вулканов».

Еще одним событием во время путешествия, по словам чеха, стал сплав по реке Быстрой. На пути из города к реке ему и проводнику встретилась медведица с двумя медвежатами.

«Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля. Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле», — поделился Ружичка.

Затем исследователь русской природы отправился в Долину гейзеров. Первой на маршруте предстала кальдера — обширная циркообразная котловина — вулкана Узон. Она известна сильными выделениями концентрированного сероводорода и серными испарениями, которые достигают максимальной концентрации на высоте полутора метров, и поэтому там гибнут мелкие, а также крупные виды животных.

На юге полуострова виду журналиста предстали каньон реки Вулканной и кратер Мутновского вулкана, который знаменит грязевыми и термальными котлами с кипящей водой.

Еще одним направлением стала вершина сопки Горелой, виды с которой журналист назвал фантастическими. Поездка чешского журналиста завершилась на берегу Тихого океана.

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