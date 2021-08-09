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Чешский журналист поделился впечатлением от посещения Дальнего Востока

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Чешский журналист Мирослав Ружичка в своей колонке на портале Reflex поделился впечатлениями от своего путешествия по Дальнему Востоку, которое длилось почти месяц.

Ружичка рассказал, что сначала провел несколько дней на Байкале, а затем полетел в Петропавловск-Камчатский. Оттуда после недельного отдыха он отправился в двухнедельный тур по полуострову с проводником. Экспедицию он совершил на грузовике ЗИЛ.

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По словам журналиста, он принял участие в морской прогулке по Авачинскому заливу, где обитает около 30 видов рыб, морских львов, тюленей и дельфинов с косатками. Путешественник полюбовался природой, а затем порыбачил.

«Приманкой стали куски осьминога. Первый улов не заставил себя ждать. Нам попались великолепные разноцветные рыбы», — написал автор, отметив, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.

Как отметил Ружичка, во время окончания речной прогулки он «полюбовался прекрасным видом на Петропавловск, расположенный у подножий огромных вулканов».

Еще одним событием во время путешествия, по словам чеха, стал сплав по реке Быстрой. На пути из города к реке ему и проводнику встретилась медведица с двумя медвежатами.

«Виды меня заворожили: девственная красочная природа, вулканы, долины, леса, реки, болота и заснеженные поля. Медведи, выходившие из густых прибрежных зарослей, устроили нам буквально дефиле», — поделился Ружичка.

Затем исследователь русской природы отправился в Долину гейзеров. Первой на маршруте предстала кальдера — обширная циркообразная котловина — вулкана Узон. Она известна сильными выделениями концентрированного сероводорода и серными испарениями, которые достигают максимальной концентрации на высоте полутора метров, и поэтому там гибнут мелкие, а также крупные виды животных.

На юге полуострова виду журналиста предстали каньон реки Вулканной и кратер Мутновского вулкана, который знаменит грязевыми и термальными котлами с кипящей водой.

Еще одним направлением стала вершина сопки Горелой, виды с которой журналист назвал фантастическими. Поездка чешского журналиста завершилась на берегу Тихого океана.

23 февраля японская писательница и фотограф Киёко Айхара рассказала о своих впечатлениях от поездки во Владивосток. Японка посетила стoлицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутскa. Она добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.

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