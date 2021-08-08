МИД Белоруссии рассказал о планах США по расширению границы НАТО

В США планировали сделать Белоруссию и Украину странами — членами НАТО для того, чтобы избежать «серой зоны», возникшей между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ в воскресенье, 8 августа.

Макей в качестве доказательства привел в пример заявление экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Макей напомнил, что Болтон посещал Белоруссию в августе 2019 года. По его словам, американский специалист тогда сказал, что «Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом».

Ранее, 30 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что вдоль границ страны методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. По его словам, республика, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в «эпицентр цивилизационного противостояния».

Месяцем ранее российский министр обороны Сергей Шойгу также отметил, что страны Североатлантического альянса отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии.

В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он добавил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России.