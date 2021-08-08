Уборка озимых культур продолжается в Орловской области

Верховский и Троснянский районы на 100% выполнили план по уборке озимого рапса, сообщил департамент сельского хозяйства Орловской области. В настоящее время уборку озимого рапса ведут сельхозпредприятия 14 районов региона. Намолочено 25,15 тыс. тонн.

Уборку озимой пшеницы ведут хозяйства всех районов региона, намолочено 1 млн 173,8 тыс. тонн, передает InfoOrel.ru. Уборка озимой ржи идет в Болховском, Дмитровском, Орловском, Мценском, Малоархангельском и Должанском районах. Намолочено 2,65 тыс. тонн.

15 районов Орловской области приступили к уборке яровой пшеницы. Намолот составляет 47,1 тыс. тонн.