Пятерых пропавших без вести в Черногории удалось спасти

Пятеро заблудившихся в горах туристов недалеко от города Никшич в Черногории, где бушуют природные пожары, удалось спасти, сообщила в воскресенье, 8 августа, пресс-служба Горной службы спасения Черногории в Facebook.

«Пятеро граждан Черногории потерялись в районе горы Негош. Сотрудники Горной службы спасения Черногории и вертолетный отряд МВД Черногории начали спасательную операцию. Операция успешно завершена», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье стало известно, что пять человек пропали без вести в окрестностях второго по величине города Черногории — Никшича. Отмечалось, что тушение пожаров осложняется сильным ветром.

Также полиция Никшича задержала 19-летнего молодого человека за поджог вблизи города. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В этот же день сообщалось, что крупный лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и приблизился на опасное расстояние к жилым домам в Подгорице.

В августе 2017 года крупный лесной пожар в Черногории произошел рядом с городом Бар. По версии службы защиты, возгорание спровоцировал турист из Польши, который потерялся на холме Шушань и разжег костер, чтобы подать сигнал спасателям. Из-за ветра и сухой погоды огонь начал быстро распространяться.