Молодые архитекторы Липецка принимают участие в благоустройстве дворов

В Липецке продолжается реализация проекта «КУБ», в ходе которого студенты липецкого архитектурно-строительного колледжа принимают участие в благоустройстве городских пространств. Молодые люди выбирают районы города, требующие преображения, и выезжают туда вместе со специалистами профильных подразделений администрации, чтобы помочь жителям, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

Активисты ТОСа «Московская 21, 27» сообщили, что хотят обустроить во дворе экопарковку, установить лавочки и высадить живую изгородь. Жители домов на Советской, 28 и Горького, 7 решили совместными усилиями благоустроить территорию между домами, передает Lipetskmedia.

Готовые проекты направят в департамент развития территории для включения в программу преображения дворов на 2022 год.