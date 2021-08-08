Названа причина столкновения машин в «новой Москве»

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу Калужского шоссе в «новой Москве», что послужило причиной столкновения с «Камазом» и гибели четырех человек. Об этом сообщили в воскресенье, 8 августа, в столичном управлении ГИБДД.

«На 58 км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли», — рассказали в управлении ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, сопряженный с поворотом налево, и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовой машиной «Камаз».

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла в районе поселения Старое Вороново. Жертвами ДТП стали люди, находившиеся в иномарке.

Ранее в этот день сразу пять автомобилей столкнулись на Новолужнецком проезде в Москве. Участниками аварии стали две легковушки и три грузовика. Пострадал один человек.