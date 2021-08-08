«Динамо» обыграло ЦСКА в матче третьего тура «Тинькофф РПЛ»

Московское «Динамо» одержало волевую победу в матче третьего тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ)» против ЦСКА, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась 8 августа на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл форвард ЦСКА Чидера Эджуке. Затем во втором тайме в составе «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин. На 58-й минуте он сровнял игру, реализовав пенальти, а на 73-й минуте вывел команду вперед.

Не обошлось в матче без травм. Так, на 43-й минуте нападающего ЦСКА Антона Заболотного заменили из-за возможного растяжения задней поверхности бедра.

Отмечается, что армейцы шестой год подряд не могут победить «Динамо» на выезде в РПЛ. Последний раз ЦСКА одержал победу в 2015 году, тогда матч завершился со счетом 2:0. Предыдущая встреча между командами завершилась победой динамовцев (3:2).

Футболисты ЦСКА играли в форме, посвященной 110-летию клуба. На ней вместо современной эмблемы нанесен логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) — основоположника армейского футбола.

До этого, 7 августа, сообщалось, что московский «Спартак» на своем поле уступил «Нижнему Новгороду» в рамках третьего тура РПЛ.