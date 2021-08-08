Новое школьное здание построят в поселке Суземка Брянской области

В Суземской школе № 1 (Брянская область) построят еще один корпус. Его соединят с галереей и основным зданием.

Отметим, сейчас в учебном заведении поселка нет актового зала, а в спортивном зале нет раздевалки и душа. Всё это компенсирует новый корпус. Кроме того, он будет иметь столовую и классы. Строительство в Суземке начнется в 2023 году, информирует NASHBRYANSK.RU.

В городе Новозыбкове Брянской области подходит к концу капитальный ремонт детской школы искусств имени Кобзона. Подрядчик вышел на финишную прямую. Здание обновляют за 4,6 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура». Объект обещают сдать до начала нового учебного года.