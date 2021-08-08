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В Турции заявили об отсутствии представляющих угрозу городам лесных пожаров

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В Турции не осталось лесных пожаров, которые бы представляли угрозу населенным пунктам. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли 8 августа.

В частности, по его словам, наблюдается улучшение ситуации в Мугле. Всего власти провели оценку ущерба более чем в 170 селах.

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«К настоящему моменту в Мугле ​​было совершено около 10 400 вылетов самолетов, сброшено 180 тыс. т воды. На данный момент у нас нет пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам», — цитирует министра агентство Anadolu.

В ликвидации природных возгораний задействованы 89 самолетов. Пакдемирли указал, что в помощи с воздуха при тушении пожаров нуждается Греция и Турция готова эту помощь оказать, как только обстановка на ее территории улучшится.

Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

В тот же день под контроль был взят пожар в Бодруме, из-за которого было эвакуировано несколько отелей, а 6 августа — пожар в Манавгате.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».

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