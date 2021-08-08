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Молодежный проектный форум «Селиас-2021» состоится в Астрахани

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В Астрахани с 22 по 27 августа пройдет молодежный проектный форум Южного федерального округа «Селиас-2021».

В этом году одно из самых актуальных проектных направлений — киберволонтерство. Не менее интересные эксперты ожидаются и в сфере молодежной политики. Об этом информирует «Астрахань 24».

В конце июля стартовала четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов». Смена получила название «Политика: новые вызовы». На мероприятии встретились представители молодежных крыльев политических партий и молодежных парламентов.

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