Сотрудница губернатора Нью-Йорка обвинила его в уголовном преступлении

Обвинившая в домогательствах губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо его помощница Бритни Комисо заявила, что ее начальник совершил против нее уголовное преступление.

«Что он сделал по отношению ко мне — это уголовное преступление. Он нарушил закон», — рассказала Комисо в интервью CBS, опубликованном в воскресенье, 8 августа.

Она заявила, что Куомо однажды трогал ее за грудь, протянув руку под блузку, в момент, когда они делали совместную фотографию, пишет FoxNews.

В связи с этим женщина призывает привлечь губернатора к ответственности.

Ранее, 4 августа, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» 11 женщин. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили местную власть начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

В свою очередь, сам губернатор заявил, что не планирует покидать пост. Он также опроверг все обвинения в свой адрес. Теперь Куомо может быть объявлен импичмент, ему также грозит отдельное уголовное расследование.

Всего с обвинениями против 63-летнего главы штата выступили 11 женщин. В частности, о домогательствах заявили бывшая советница губернатора Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.