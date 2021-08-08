Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в «новой Москве»

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на Калужском шоссе в «новой Москве» 8 августа. Погибли четыре человека.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла в районе поселения Старое Вороново. Столкнулись «КамАЗ» и Kia. Жертвами ДТП стали люди, находившиеся в иномарке.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее в этот день сразу пять автомобилей столкнулись на Новолужнецком проезде в Москве. Участниками аварии стали две легковушки и три грузовика. Пострадал один человек.