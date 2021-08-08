Рекордную суточную смертность от коронавируса зафиксировали в Пермском крае

В Пермском крае от коронавируса скончалось рекордное число жителей. «За сутки зафиксировано 476 случаев заражения, умерли 35 человек», — указано на сайте оперативного штаба. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за статистикой заболевания, передает ИА «Ура.ру».

Среди других уральских регионов по количеству новых случаев заражения за сутки лидирует Свердловская область — 514 человек, в Челябинской области — 358 человек, в Тюменской — 285. В ХМАО и ЯНАО — 175 и 132 человека соответственно. В Курганской области — 131 заболевший.

Ранее следователи в Пермском крае возбудили ряд уголовных дел по факту получения взяток и изготовления подложных медицинских справок, в том числе об отрицательном тесте на COVID-19. Установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести. Их совершали медицинские работники на протяжении около двух лет за денежные вознаграждения.

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