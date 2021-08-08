Нетрезвый мужчина прокатился на багажной ленте в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево нетрезвый пассажир пролез на багажную ленту и покатался на ней. Запись инцидента опубликовал в субботу, 7 августа, Telegram-канал AirPublic.

В социальных сетях уточнили, что инцидент произошел в конце июля.

На кадрах видно, как мужчина пролезает в служебное помещение через отверстие для чемоданов. Сначала он пытается идти против движения ленты, однако теряет равновесие и падает, после чего уезжает на ленте вниз, теряя по пути ботинок.

По предварительным данным, мужчина был пьян, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, нарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения, его задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Максимальное наказание по данной статье — штраф 5 тыс. рублей.

Ранее в июле 2019 года в аэропорту Екатеринбурга 65-летний пассажир не стал ждать свой багаж и отправился за ним на багажной ленте. Отмечалось, что за данное нарушение жителя Красноуфимска, прилетевшего из Хабаровска, привлекли к административной ответственности.