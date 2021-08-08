Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

Украина с 8 августа живет в экологический долг, то есть страна исчерпала запас ресурсов, которые может возобновить природа за год. Об этом рассказал глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в воскресенье, 8 августа.

«Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», — написал он в Facebook.

Малеванный пояснил, что дату рассчитали исследователи организации Global Footprint Network. Он сообщил, что специалисты ежегодно анализируют использование природных ресурсов как в разных странах, так и на всей планете. Ученые также определяют День экологического долга. Для всей Земли такой день наступил 29 июля.

Малеванный обратил внимание и на то, что если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления.

«И пока в Украине динамика положительная — в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута!» — заключил он.

В июне в минэкологии Украины заявили, что изменения климата способны через несколько десятков лет превратить часть земель страны в пустыню. По данным специалистов, Украина переходит в зону высоких температур и погодных катаклизмов, что является своеобразным предупреждением природы. Опасность грозит территориям Херсонской и Одесской областей.

В мае 2020 года на Украине обмелели реки. По данным экологов, за годы независимости страны исчезли или превратились в болота 10 тыс. рек. Весной 2020-го показатели достигли критических отметок. Водосток рек на севере страны меньше нормы на 10–30%, на юге — на 20–50%.